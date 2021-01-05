Экс-форвард азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Рейналдо, покинувший ряды грузинского «Динамо» (Батуми), высказал желание вернуться в нашу страну.

«Конкретных вариантов пока нет. Но я начал тренировки, чтобы быть готовым к реальным предложениям. Откровенно говоря, хочу снова играть в Азербайджане. Неважно, в каком клубе. Если есть хороший проект, могу сыграть в любой команде. Главное – вернуться. Что нужно, чтобы я играл, как раньше? Мне должен быть задан прежний темп. Секрет моего выступления в «Карабахе»? В коллективе был игровой ритм.

Иногда смотрю матчи чемпионата Азербайджана. «Нефтчи» лидирует. Они занимают это место благодаря нормальному перформансу», — отметил Рейналдо, слова которого приводит «Азериспорт».

Minval.az