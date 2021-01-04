В Турции завершились испытания 105-мм легкой буксируемой гаубицы Boran.

Артиллерийское орудие с дальностью стрельбы до 17 км разработано специалистами оборонной компании ASELSAN, передает Anadolu.

Гаубица разработана с целью повышения эффективности артиллерийских частей в сложных и меняющихся условиях боевых действий, что предоставляет тактические преимущества воюющей стороне.

Одной из особенностей гаубицы является возможность быстрой переброски орудия в заданный сектор вертолетами Sikorsky S-70.

Прототип Boran был разработан в ASELSAN и уже готов к серийному производству.

Последние испытания орудия были проведены в районе Карапынар в провинции Конья.

Гаубица оснащена цифровой системой управлением огнем и инерциальной навигационной системой. Boran весом в 1710 кг может вести огонь и в ночное время суток.

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