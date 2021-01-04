В текущем году Украина собирается закупить турецкие ударные беспилотники Bayraktar. Об этом сообщил журналистам командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, ударные БПЛА будут следить за ситуацией в Черноморской и Азовской операционных зонах.

Кроме того, планируется пополнение флота ВМС Украины за счет корветов турецкого производства.

«Украинские судостроительные заводы должны иметь технологии, соответствующие стандартам НАТО. А благодаря турецким корветам типа ADA мы получим доступ к таким технологиям. Строительство корветов типа начнется на турецкой верфи, после чего их будут достраивать на нашей, в Украине», — добавил Неижпапа.

Minval.az