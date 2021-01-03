Сегодня на онлайн-турнире «Airthing Masters» c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова прошел ответный матч финала.

Соревнование проводилось в рамках Шахматного тура чемпионов, инициированного обладателем мировой короны Магнусом Карлсеном. Наш гроссмейстер показал пятый результат на предварительном этапе. В четвертьфинале он обыграл Яна Непомнящего (Россия), а в полуфинале огорчил Даниила Дубова (Россия), уточняет «Азериспорт».

В финале Теймур встречался с Левоном Ароняном (Армения). В первом матче финала наш гроссмейстер выиграл с общим счетом 2,5:1,5. А в ответной встрече также переиграл соперника — 2:1.

Финал состоял из двух матчей, которые игрались в течение двух дней. Каждый матч состоял из четырех партий в рапид.

Minval.az