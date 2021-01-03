Сегодня определится победитель решающего матча финального раунда онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters в рамках Champions Chess Tour.

Во втором матче финального раунда представитель Азербайджана Теймур Раджабов встретится с армянином Левоном Ароняном.

Наш соотечественник одержал победу над своим оппонентом в первой встрече со счетом 2,5:1,5. Сведя первые три партии вничью, Теймур выиграл четвертую.

Отметим, что Теймур Раджабов, занявший пятое место в отборочном раунде турнира Airthings Masters с 6 очками, победил в четвертьфинале Яна Непомнящего из России, а в полуфинале – другого россиянина Даниила Дубова.

Турнир завершится сегодня, его общий призовой фонд составляет 200 тыс. долларов США. Победитель получит 60 тыс. долларов США, пишет Report.

Minval.az