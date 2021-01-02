Дан старт финальным матчам онлайн—турнира Airtings Masters по блиц—шахматам.

Как сообщает Apasport.az, азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов одержал победу над представителем Армении Левоном Ароняном.

Т.Раджабов, сыгравший вничью в трех предыдущих встречах, в последней партии одержал победу черными фигурами — 2,5:1,5.

Завтра состоится второй матч между Раджабовым и Ароняном. Победитель турнира определится в последний день соревнований. Для победы Раджабову достаточна ничья.

Отметим, что в турнире с призовым фондом 200 тысяч долларов участвуют 12 шахматистов. Победитель турнира получит 60 тысяч долларов.

Minval.az