Сегодня на онлайн-турнире «Airthing Masters» c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова прошли ответные матчи полуфиналов.

Наш гроссмейстер пробился в плей-офф, показав пятый результат на предварительном раунде, уточняет «Азериспорт». В четвертьфинале он обыграл Яна Непомнящего (Россия), а в полуфинале играл с Даниилом Дубовым (Россия). Первый матч завершился в пользу Теймура — 3:1. А в ответном он обыграл Дубова в двух первых партиях и вышел в финал, где сыграет с Левоном Ароняном (Армения).

Minval.az