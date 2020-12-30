Полузащитник мадридского «Реала» Иско может перебраться в лондонский «Арсенал».

Речь идет о полугодичной аренде футболиста, который в Мадриде не получает игровой практики, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Telegraph.

Отметим, что главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не исключил ухода полузащитника в зимнее трансферное окно, однако заявил, что продолжает на него рассчитывать.

В текущем сезоне Иско провел за «сливочных» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

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