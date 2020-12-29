У 28-летнего Иско есть твердое желание покинуть «Реал». Но сделает он это, судя по всему, лишь по окончании текущего сезона, так как у наставника команды Зинедина Зидана нет желания отпускать игрока в разгар нынешней компании. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на AS.

Сообщается, что Иско хочет присоединиться к «Севилье», с которой работает экс-тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги. Игрок принял такое решение, потому что чувствовал от Лопетеги наибольшую поддержку за все время, проведенное в мадридской команде.

Ожидается, что «Реал» попросил у «Севильи» за Иско от 15 до 20 млн евро. Действующий контракт хавбека со «сливочными» действует до лета 2022 года.

В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей за «сливочных» во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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