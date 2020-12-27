Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси рассказал, что иногда его очень утомляет его популярность.

«Мне повезло испытать всё то, через что я прошёл. Но бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным. Хотел бы получать удовольствие от похода на рынок, в кино или ресторан, особенно когда я с детьми», — приводит слова Месси RT со ссылкой на Marca.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 644 гола и 283 голевые передачи в 749 матчах. В составе «Барселоны» он завоевал 34 трофея, а также шесть раз стал обладателем «Золотого мяча».

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