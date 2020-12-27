Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов объяснил свое разочарование ирландцем Конором Макгрегором.

По его словам, экс-чемпион UFC не выдержал психологического давления.

«Треш-ток Конора? Во время боя он много говорил. Но когда я начал давить его, то он сразу сменил режим и стал говорить о «просто бизнесе». Я даже был немного разочарован этим.

Думал, что он более устойчив психологически», — сказал Хабиб, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на MMA News.

Minval.az