«Барселона» хочет расстаться с хавбеком Филиппе Коутиньо в ближайшее трансферное окно. 28-летний бразилец выставлен на трансфер из-за финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб.

Кроме того, футболист не убедил своей игрой тренера команды Рональда Кумана.

«Сине-гранатовые» хотят расстаться с Коутиньо до выборов президента «Барселоны», которые состоятся 24 января, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на El Confidencial.

Проблемой может стать отсутствие каких-либо предложений по игроку. В текущем сезоне на счету бразильца 2 гола и 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

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