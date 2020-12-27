Новый сезон чемпионата мира по ралли стартует 21 января в окрестностях Монте-Карло, но пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в соревнования, пишет Мотор.

Знаменитое ралли, которое состоится уже в 89-й раз, пройдёт с 21 по 24 января 2021 года. Организаторы опубликовали маршрут и расписание соревнований, но, как сообщает издание Motorsport, пандемия и связанные с ней запреты повлияли на ход гонки. Ночных спецучастков на сей раз не будет вообще, а конфигурация трассы на 85% отличается от прошлогодней. Пилотам предстоит преодолеть всего 15 допов или 280 гоночных километров — это одна из самых коротких дистанций в истории ралли.

Скоростных участков должно было быть 16, но из-за связанного с COVID-19 запрета на ночные мероприятия программу пришлось сократить. Два спецучастка пройдут в четверг, шесть в пятницу, три в субботу и четыре — в воскресенье. От торжественного открытия ралли, которое проходило на площади Казино, решено вовсе отказаться, равно как и от тестового спецучастка. Вдобавок шторм, который прошёл вдоль Лазурного берега, повредил несколько мостов, что потребовало изменения маршрута.

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