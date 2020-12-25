Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов вновь сыграет с армянским шахматистом Левоном Ароняном в рамках серии турниров Champions Chess Tour, который проходит в режиме онлайн, сообщает «Спутник».

Раджабов и Аронян сыграют во втором турнире серии Champions Chess Tour, общий призовой фонд которого составляет полтора миллиона долларов.

Во втором турнире, который носит название Airthings Masters и стартует 26 декабря, также сыграют действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов (все Россия), Аниш Гири (Нидерланды), Уэсли Со, Хикару Накамура (оба США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Давид Гуижарро (Испания) и Пентала Харикришна (Индия).

Напомним, что в первом турнире серии, который носил название Skilling Open, Теймур Раджабов одержал победу над Левоном Ароняном. Раджабов выбыл из борьбы на четвертьфинальной стадии, а победителем турнира стал американец Уэсли Со, выигравший в финале чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Minval.az