Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров выиграл первый турнир после того, как переболел COVID-19, сообщает Sputnik.

Мамедъяров стал победителем традиционного шахматного онлайн турнира Titled Tuesday Blitz, в котором приняли участие более семисот шахматистов. По итогам 11-ти туров азербайджанский шахматист набрал 9,5 очков. Столько же очков оказалось в активе еще у троих участников, но Мамедъяров опередил их по дополнительным показателям.

Другой азербайджанский шахматист Эльтадж Сафарли также оказался среди тех, кто набрал 9,5 очков, но по дополнительным показателям он оказался на третьей позиции, уступив второе место индийскому шахматисту Рахулу Садвани.

Minval.az