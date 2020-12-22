Два сотрудника национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) будут привлечены к работе на летних Олимпийских играх в Токио. Об этом в ходе видеоконференции сообщила директор AMADA Шафаг Гусейнли.

Руководство национального антидопингового агентства отчиталось о работе организации за 2020 год. В частности, директор AMADA Гусейнли отметила, что в течение четырех последних лет 80 азербайджанских спортсменов были уличены в употреблении допинга. В общей сложности же за четыре года было проведено 4627 антидопинговых тестов, а в этом году – 1087.

По запросу же международных организаций за отчетный период AMADA провело 75 допинг-тестов. В этом году было проведено расследование 24 случаев нарушения антидопингового законодательства. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано в 11 видах спорта. Четыре случая нарушения выявлено в боксе, по три в тяжелой атлетике, дзюдо, таэквондо и каратэ, по два в велоспорте и борьбе, а также по одному в футболе, парадзюдо, легкой атлетике и самбо.

Minval.az