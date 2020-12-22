Турция продаст Украине четыре корвета в рамках соглашения о двустороннем сотрудничестве в области обороны, сообщает Defense News со ссылкой на источники в отрасли.

Контролируемая государством турецкая компания Defense Technologies Engineering (STM) также передаст Украине технологии для совместного производства турецких вооруженных беспилотников в рамках сделки, которая потенциально может стоить 1 миллиард евро.

Корвет Ada Class Corvette компании STM, разработанный в рамках национальной программы военных кораблей Турции MILGEM, использует несколько деталей американского производства, которые необходимо заменить на компоненты местного производства из-за недавно введенных США санкций, которые включают запрет на все экспортные лицензии.

Minval.az