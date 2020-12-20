Трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле признался, что восхищается игрой аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом он написал в Instagram.

Ранее Месси забил гол в матче чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2). Этот мяч стал для аргентинца 643-м в составе «Барселоны» в официальных матчах. Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб, отмечает ТАСС.

«Когда ваше сердце переполнено любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель», — написал Пеле.

«Прежде всего, поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Истории, подобные нашей, о долгой любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться все реже. Я очень тобой восхищаюсь», — добавил бразилец.

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