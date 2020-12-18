УЕФА обнародовал свое решение по поводу несостоявшегося матча VI тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах».
Агдамскому клубу присуждено техническое поражение, сообщает «Репорт».
УЕФА обнародовал свое решение по поводу несостоявшегося матча VI тура группового этапа Лиги Европы «Вильярреал» — «Карабах».
Агдамскому клубу присуждено техническое поражение, сообщает «Репорт».
Дата: 2020/12/18 22:32
Раздел: Азербайджан, Спорт
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