Всемирный Совет Федерации автомобильного спорта (FIA) утвердил календарь «Формулы-1» на 2021 год.
Гонка будет состоять из 23 этапов.
Однако место проведения одного из них – Гран-при 25 апреля — не уточняется. Сезон стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби.
Гран-при Азербайджана в Баку состоится 6 июня.
Гран-При Австралии-21 марта
Гран-При Бахрейна – 28 марта
Гран-При Китая-11 апреля
Не уточнено – 25 апреля
Гран-При Испании — 9 мая
Гран – При Монако-23 мая
Гран-При Азербайджана — 6 июня
Гран-При Канады-13 июня
Гран-При Франции-27 июня
Гран-При Австрии-4 июля
Гран-При Великобритании – 18 июля
Гран-При Венгрии-1 августа
Летний перерыв
Гран-При Бельгии-29 августа
Гран-При Нидерландов — 5 сентября
Гран-При Италии-12 сентября
Гран-При России-26 сентября
Гран-При Сингапура — 3 октября
Гран-При Японии-10 октября
Гран-При США-24 октября
Гран-При Мехико-31 октября
Гран-При Сан-Паулу – 14 ноября
Гран-При Саудовской Аравии – 28 ноября
Гран-При Абу-Даби – 5 декабря