Всемирный Совет Федерации автомобильного спорта (FIA) утвердил календарь «Формулы-1» на 2021 год.

Гонка будет состоять из 23 этапов.

Однако место проведения одного из них – Гран-при 25 апреля — не уточняется. Сезон стартует в Мельбурне и завершится в Абу-Даби.

Гран-при Азербайджана в Баку состоится 6 июня.

Гран-При Австралии-21 марта

Гран-При Бахрейна – 28 марта

Гран-При Китая-11 апреля

Не уточнено – 25 апреля

Гран-При Испании — 9 мая

Гран – При Монако-23 мая

Гран-При Азербайджана — 6 июня

Гран-При Канады-13 июня

Гран-При Франции-27 июня

Гран-При Австрии-4 июля

Гран-При Великобритании – 18 июля

Гран-При Венгрии-1 августа

Летний перерыв

Гран-При Бельгии-29 августа

Гран-При Нидерландов — 5 сентября

Гран-При Италии-12 сентября

Гран-При России-26 сентября

Гран-При Сингапура — 3 октября

Гран-При Японии-10 октября

Гран-При США-24 октября

Гран-При Мехико-31 октября

Гран-При Сан-Паулу – 14 ноября

Гран-При Саудовской Аравии – 28 ноября

Гран-При Абу-Даби – 5 декабря

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