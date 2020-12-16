Бакинский футбольный клуб «Зире» расстался с бразильским нападающим Кайо Рангелом. Cтороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Напомним, что Рангел перешел в ряды «орлят» в нынешнем августе, сыграв всего в трех матчах.
Бакинский футбольный клуб «Зире» расстался с бразильским нападающим Кайо Рангелом. Cтороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает АЗЕРТАДЖ.
Напомним, что Рангел перешел в ряды «орлят» в нынешнем августе, сыграв всего в трех матчах.
Дата: 2020/12/16 23:56
Раздел: Азербайджан, Спорт
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