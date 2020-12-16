Бакинский футбольный клуб «Зире» расстался с бразильским нападающим Кайо Рангелом. Cтороны расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Напомним, что Рангел перешел в ряды «орлят» в нынешнем августе, сыграв всего в трех матчах.

Minval.az