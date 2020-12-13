Игрок «Мамелоди Сандаунз» и сборной ЮАР Мотджека Мадиша погиб в ДТП 13 декабря.

Ему было 25 лет. Трагедия случилась в Йоханнесбурге после празднований, посвящённых 50-летию «Сандаунз», сообщает RT.

Minval.az