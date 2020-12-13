Олимпийскому чемпиону по футболу Игр-1988 в Сеуле в составе сборной СССР Игорю Пономареву доводилось дважды играть против легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скоропостижно скончавшегося в конце ноября этого года.

Впервые Пономарев играл против тогда еще молодого, но уже звездного Марадоны в 1979 году в финале чемпионата мира по футболу среди молодежи, в котором встретились сборные СССР и Аргентины. Вторая же встреча состоялась на уровне национальных команд в 1980 году, в рамках турне сборной СССР. Заслуженный мастер спорта СССР Игорь Пономарев, награжденный за заслуги в развитии спорта в Азербайджане орденом «Шохрет», поделился своими воспоминаниями о матчах с участием Диего Марадоны.

На чемпионат мира 1979 года среди молодежи сборная Союза, в составе которой играл Пономарев, попала благодаря победе на континентальном первенстве. На мундиаль же попадали четыре лучшие европейские сборные.

«В финале мы проиграли одной из лучших на тот момент команд мира — сборной Аргентины, в которой уже блистал Марадона. Он заявил о себе еще в 1978 году, когда входил в состав своей национальной команды, выигравшей мундиаль среди взрослых. Безусловно, он был очень техничным и неординарным футболистом, своеобразным комком энергии», — вспоминает Пономарев (цитата по «Спутнику»).

Причем в первом тайме финального матча Марадона не смог себя проявить во многом благодаря игре другого игрока бакинского «Нефтчи» Владимира Михайлевского. А на 52-й минуте второго тайма сборная СССР вышла вперед, гол забил Игорь Пономарев. Однако аргентинцы в итоге выиграли этот матч со счетом 3:1, а последний гол в матче забил Марадона.

«После забитого гола мы перешли на удержание счета и за это поплатились, аргентинцы в итоге одержали победу. Очень обидное поражение, так как мы были очень близки к золотым медалям чемпионата мира», — заметил Пономарев.

Что касается второго матча, то он состоялся в следующем году после финала молодежного чемпионата мира и уже на уровне национальных команд. Товарищеский матч завершился со счетом 1:1.

«В этом матче я вышел на замену, а Марадона, конечно же, играл весь матч. Он, безусловно, красавчик. Даже когда противостоял ему на поле, было приятно смотреть на его игру. Кстати, единственный гол в этой встрече забил именно Марадона. Пообщаться же нам так и не удалось, каждый занимался своим делом. Мы ведь не любители футбола, а его исполнители», — заметил Пономарев.

Именно матчи против сборной Аргентины с Марадоной в составе стали самыми памятными для Пономарева за его карьеру футболиста. Новость о кончине Марадоны сильно расстроила экс-тренера сборной Азербайджана.

«Марадона еще мог много лет прожить. Он был неординарной личностью с особой харизмой. В его жизни многое случалось. В журналистов стрелял, наркотики употреблял, но несмотря на это, весь народ его любил, все ему прощал», — подчеркнул Пономарев.

Minval.az