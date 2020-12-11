Министерство молодежи и спорта Азербайджана в обозримом будущем планирует провести международные турниры на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана, говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Начальник управления спорта в министерстве молодежи и спорта, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2004 года Фарид Мансуров заявил, что в будущем на освобожденных территориях начнут функционировать спортивные организации, будут проводиться учебно-тренировочные сборы.

«В будущем азербайджанские спортсмены начнут проводить тренировки на освобожденных территориях Азербайджана. Благодаря этому повысится конкуренция в республиканских соревнования, а выступление азербайджанских спортсменов за рубежом окажется еще более успешным», — сказал Мансуров.

Он также отметил, что на освобожденных землях будут проводиться соревнования как республиканского, так и международного уровня.

«На этих территориях будет восстановлена спортивная инфраструктура, реконструированы спортивные объекты, после чего будем проводить республиканские и международные соревнования», — добавил Мансуров.

Minval.az