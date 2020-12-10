Сборная Азербайджана по футболу завершает уходящий 2020 год на 109-й позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Sputnik.

ФИФА обнародовала последний в этом году рейтинг национальных футбольных сборных по состоянию на четверг, 10 декабря. Согласно обновленному списку, подопечные Джанни Де Бьязи набрали 1180 баллов и делят 109-е место со сборной Эстонии. Национальная сборная на один балл отстает от команды Зимбабве и на два балла опережает сборные Таиланда и Ливии.

Первая десятка мирового футбольного рейтинга выглядит следующим образом: 1. Бельгия (1780), 2. Франция (1755), 3. Бразилия (1743), 4. Англия (1670), 5. Португалия (1662), 6. Испания (1645), 7. Аргентина (1642), 8. Уругвай (1639), 9. Мексика (1632), 10. Италия (1625).

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