Увеличено количество команд в группе А отборочного раунда ЧМ-2022, в которую входит сборная Азербайджана.

УЕФА пригласил последнего чемпиона Азии и хозяина чемпионата мира Катар в группу для подготовки к отбору.

Она встретится со всеми командами группы А дома и на выезде, уточняет «Репорт».

Домашние игры Катара пройдут в Европе, чтобы сократить перелеты для ​​соперников.

Стоит отметить, что наряду с Азербайджаном и Катаром в группе, также выступают сборные Португалии, Сербии, Ирландии и Люксембурга.

Minval.az