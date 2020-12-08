«Карабах» прошел очередное тестирование на коронавирус перед игрой последнего, VI тура группового раунда Лиги Европы УЕФА с испанским клубом «Вильярреал».

Оказались позитивными результаты теста еще двух футболистов – Шахруддина Магомедалиева и Хайме Ромеро, отмечает АПА.

Ранее коронавирус был выявлен у Гары Гараева, Эмиля Балаева, Исмаила Ибрагимли, Турала Байрамова, Махира Эмрели, Аббаса Гусейнова и Кевина Медины.

Бедави Гусейнов и Патрик Андраде пропустят ближайшую игру из-за травмы. Максим Медведев и Муса Гурбанлы, последние тесты которых оказались негативными, по совету медиков не возобновили тренировки в полной мере.

Таким образом, 13 из 23 футболистов, имена которых были включены в отправленные в УЕФА заявки А и В (в том числе оба вратаря) не смогут выйти на поле в игре с «Вильярреалом». Это означает, что запланированная на 10 декабря встреча чемпиона Азербайджана с испанским клубом не состоится.

Решение в связи с игрой примет УЕФА.

Minval.az