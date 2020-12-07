В Швейцарии прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.
По итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу A с командами Португалии, Сербии, Ирландии, и Люксембурга.
В Швейцарии прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.
По итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу A с командами Португалии, Сербии, Ирландии, и Люксембурга.
Дата: 2020/12/07 21:50
Раздел: Азербайджан, Спорт
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