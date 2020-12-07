В Швейцарии прошла жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

По итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу A с командами Португалии, Сербии, Ирландии, и Люксембурга.

Minval.az