Американский боксёр Эррол Спенс (27-0, 21 КО) победил единогласным решением судей соотечественника Дэнни Гарсию (36-3, 21 КО) в главном событии вечера бокса в Арлингтоне (США) и отстоял титул чемпиона мира во втором полусреднем весе по версиям WBC и IBF.

Первые раунды прошли с небольшим преимуществом Спенса, который поддавливал соперника и активно работал джебом. Гарсия при этом старался отвечать контратаками по корпусу. К пятому раунду преимущество Спенса, который стал активнее атаковать сериями, стало более заметным.

Гарсия выигрывал лишь отдельные эпизоды, но в каждом из раундов смотрелся слабее оппонента и вынужден был зажиматься в углы. В заключительных раундах Гарсия снова активизировался и за счёт ударов по корпусу забрал десятую трёхминутку, но этого было явно недостаточно для общего успеха. Все судьи отдали победу Спенсу со счётом 117:111 и 116:112 (двое).

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