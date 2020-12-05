Во время войны в Нагорном Карабазе небо не было закрыто, поскольку приобретенные за 42 миллиона долларов системы РЭБ не сработали. Об этом в ходе видеообращения к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Небо не было «закрыто», дамы и господа, поскольку в 2017 году для армянской армии вы приобрели за 42 миллиона долларов системы (по всей видимости, имеется в виду сделка по закупке систем РЭБ. — ред.), которые, как выяснилось, просто не работают. Соавтор этой сделки якобы делает сенсационные заявления и говорит, будто ему предлагали откат, чтобы вместо этой системы он приобрел СУ-30, но он отказался. А неработающие системы купили без отката из наилучших побуждений и благородства?» — сказал он.

Minval.az