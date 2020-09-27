Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама выступил с призывом к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом этом говорится в заявлении, распространенном на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Призываю все стороны немедленно вернуться к соблюдению прекращения огня во избежание дальнейшего роста числа жертв», — заявил Эди Рама.

Действующий председатель ОБСЕ отметил, что сопредседатели Минской группы поддерживают активную связь со сторонами конфликта.

Рама заявил, что поддерживает усилия сопредседателей по максимально быстрому возобновлению субстантивных переговоров без предварительных условий.

Minval.az