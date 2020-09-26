Великобритания обладает необходимым потенциалом для осуществления кибератак, способных разрушить инфраструктуру потенциального противника в тактическом или стратегическом противостоянии.

Об этом заявил глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс, выступая на базе рядом с городом Коршем (графстве Уилтшир, Англия), где вместе работают военные и гражданские специалисты по кибербезопасности.

По словам Сандерса, премьер-министр страны Борис Джонсон считает исключительно важным, чтобы королевство обладало широким спектром передовых возможностей для осуществления различных действий в киберпространстве. Как подчеркнул генерал, с этой целью Минобороны активно сотрудничает с Центром правительственной связи — спецслужбой, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации, по сути являясь аналогом Агентства национальной безопасности США. Британские военные и ранее заявляли о том, что имеют возможности для осуществления наступательных киберопераций, однако всегда приводили минимум подробностей. Единственным подтвержденным случаем применения британского наступательного потенциала в этой сфере считаются хакерские атаки против террористической группировки ИГ в Сирии и Ираке.

«Первоклассный национальный потенциал в сфере осуществления наступательных киберопераций, который мы обеспечиваем в самом тесном взаимодействии с Центром правительственной связи, способен повредить, вывести из строя и даже уничтожить ключевые ресурсы и инфраструктуру тех, кто мог бы нанести нам вред. Это касается как стратегических, так и тактических целей», — сказал Сандерс, подчеркнув, что наступательные операции в киберпространстве могут способствовать сдерживаю потенциального противника.

Правительство Великобритании уже давно обсуждает возможность создания национальных кибервойск, которые объединят специалистов из Минобороны и британских спецслужб. Как отмечает The Guardian, о соответствующем решении может быть объявлено в ноябре, когда должен быть представлен комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

В своем выступлении Сандерс также повторил популярную среди британского военного командования фразу о стирающихся различиях между миром и войной и попытках враждебных государств и организаций «использовать все средства для получения преимуществ, не доводя ситуацию до военного противостояния».

По словам Сандерса, ежедневно британские военные отражают в среднем по 60 серьезных кибератак, требующих внимания специалистов. Он сравнил происходящее с «Блицем» — бомбардировками британской территории люфтваффе в начале Второй мировой войны, а главной целью назвал базу в Коршеме, где расположен Центр управления безопасностью глобальных операций ВС страны и штаб-квартира организации Defence Digital, входящей в состав британского Стратегического командования.

Источниками потенциальных угроз в киберпространстве он назвал террористические организации, а также Иран, Китай и Россию, которая якобы предпринимает попытки вмешательства в демократические процессы в странах Запада. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, указывая, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.

Minval.az