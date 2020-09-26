Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по взаимовыгодному сотрудничеству между Азербайджаном и ЕС. Было подчеркнуто наличие взаимного интереса в дальнейшем развитии этих отношений.

Дж.Байрамов проинформировал противоположную сторону о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, представляющего серьезную угрозу для безопасности не только Азербайджана, но и всего региона.

Помимо этого в ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az