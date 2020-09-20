Военное командование США сообщает о продолжении внедрения новой программы по обучению стрелковому делу военнослужащих Корпуса морской пехоты (КМП).

Действовавшую десятилетиями стандартную программу стрелковой подготовки ART меняют на так называемую ежегодную стрелковую квалификацию ARQ. На этом основании в США предполагают, что число обладателей значка стрелкового отличия теперь значительно уменьшится.

Суть новой программы стрелковой подготовки для американских морпехов состоит он в том, чтобы солдат мог сосредоточиться не на классическом варианте поражения цели, а на летальности выстрела. Особое внимание программа ARQ уделяет ведению ночной стрельбы, а также стрельбы по движущимся целям, передает издание «Военное обозрение».

Уоррент-офицер армии США Эрик Браун, военнослужащий учебного батальона КМП США из Северной Каролины:

«Это в большей степени боевой стиль, стрельба в обстановке, приближенной к боевой».

Американское командование отмечает, что стандартная стрелковая подготовка не отвечает современным вызовам. Военнослужащих необходимо обучать практической стрельбе такого характера, с которой они могут столкнуться в реальном бою, где цель точно не будет ждать, пока по ней откроют огонь.

Текущая программа стрелковой подготовки действует в Штатах (с некоторыми изменениями) ещё с 1907 года, предполагая поражение целей на 200, 300 и 500 ярдах (ярд равен 0,9144 м) в нескольких исполнениях – из положений сидя, лёжа, стоя, а также стоя на колене. Есть часть для отработки ближнего боя – 20-25 м.

Новая программа, разработанная в 2018 году, предполагает осуществление практической стрельбы с боевым снаряжением, включая бронежилет, шлем. Одно из упражнений – стрельба по мишени при сближении с ней (открытом или скрытном) с использованием M4, M27 или M16. Отсечка по стрельбе – каждые 15 ярдов (13,72 м), начиная с дистанции в 500 ярдов (457,2 м). Основная задача – поражение области головы или груди.

Также нововведение состоит в разрешении использования стрелкам искусственных опор – например, подкладывать тактический рюкзак или магазины под ствол винтовки. Во время стрельбы морпехи больше не будут иметь возможность длительного прицеливания после каждого выстрела. Вместо этого им дадут общее время на стрельбу – например, 45 с на пять выстрелов с 500 ярдов, три секунды на выстрелы в «голову» мишени с дистанции 25 ярдов.

Меняется и система оценивания результатов. Разные баллы будут присуждаться (или не присуждаться), исходя из следующей шкалы: промах, подавление, уничтожение.

Считается, что новая программа распространится на все подразделения КМП в 2021 году.

Minval.az