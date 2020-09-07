В Грузии стартовали международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»).
Торжественное построение прошло в военном городке Вазиани под Тбилиси.
На учения прибыли свыше 2,7 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Франции и Польши.
В своем выступлении на церемонии премьер-министр Грузии Георгий Гахария напомнил, что процесс интеграции его страны в НАТО продолжается.
Армейская подготовка важна для возможной евроатлантической интеграции Грузии, сказал Гахария (цитата по «Анадолу»).
Грузинские военные вносят вклад в построение глобального мира в разных частях света, отметил премьер.
Гахария считает, что учения улучшат обороноспособность грузинской армии.
Грузия принимает многонациональные учения «Благородный партнер» уже в пятый раз.
Учения, в которых также задействованы авиация и бронетехника США, завершатся 18 сентября.