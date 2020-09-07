В Грузии стартовали международные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»).

Торжественное построение прошло в военном городке Вазиани под Тбилиси.

На учения прибыли свыше 2,7 тысяч военнослужащих из США, Великобритании, Франции и Польши.

В своем выступлении на церемонии премьер-министр Грузии Георгий Гахария напомнил, что процесс интеграции его страны в НАТО продолжается.

Армейская подготовка важна для возможной евроатлантической интеграции Грузии, сказал Гахария (цитата по «Анадолу»).

Грузинские военные вносят вклад в построение глобального мира в разных частях света, отметил премьер.

Гахария считает, что учения улучшат обороноспособность грузинской армии.

Грузия принимает многонациональные учения «Благородный партнер» уже в пятый раз.

Учения, в которых также задействованы авиация и бронетехника США, завершатся 18 сентября.

Minval.az