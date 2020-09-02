Сегодня состоялась неформальная онлайн-встреча руководства (Бюро) Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). В рамках встречи были проведены обширные обсуждения по нескольким направлениям деятельности ПА ОБСЕ.

В ходе онлайн-встречи был заслушан отчет президента ПА ОБСЕ Георгия Церетели в связи с событиями, произошедшими в регионе ОБСЕ. Генеральный секретарь организации Роберто Монтелла рассказал о том вкладе, который может внести ПА ОБСЕ в повышение эффективности деятельности структур ОБСЕ и о работе, которую предстоит проделать ассамблее до декабря нынешнего года, сообщает АПА.

Вице-президент ПА ОБСЕ и руководитель делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Азай Гулиев выразил отношение к вопросам повестки встречи. Он отметил факты товузской провокации, осуществленной Арменией против нашей страны, незаконного переселения ливанских армян на наши оккупированные земли и факт вооружения Армении Российской Федерацией и довел до сведения членов Бюро, что подобные вещи противоречат нормам и принципам международного права.

А.Гулиев отметил, что между ПА ОБСЕ и Минской группой нет никакого реального сотрудничества. Он сказал, что атмосфера безнаказанности и отсутствие адекватной реакции на незаконные действия Армении создают благоприятную почву для обострения ситуации Арменией. Он заявил о важности налаживания тесного сотрудничества между ПА ОБСЕ и Минской группой ОБСЕ в направлении миротворческой деятельности.

Вице-президент ПА ОБСЕ сказал, что Армения около 30 лет игнорирует требования документов международных организаций, требующих безоговорочного вывода страной-оккупантом своих вооруженных сил с признанных на международном уровне территорий Азербайджанской Республики, в том числе требования 4 резолюций Совбеза ООН, резолюций ОБСЕ и ПА ОБСЕ.

В своих выступлениях несколько членов Бюро поддержали предложения А.Гулиева, связанные с тем, что ПА ОБСЕ должна проявлять больше активности в связи с армяно-азербайджанским конфликтом.

Minval.az