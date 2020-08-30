Группа «Волонтеры дипломатии», действующая в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, подготовила видеоролик по случаю Дня победы Турецкой Республики, посвященный азербайджано-турецкому братству.

Как говорится в сообщении министерства, видеоролик, начинающийся с высказываний президентов Азербайджанской Республики и Турецкой Республики Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана об азербайджано-турецком братстве, содержит кадры, снятые на Аллее шехидов и у Мемориала турецким воинам, памятника Мустафе Кемалю Ататюрку и в парке Ататюрка в Баку, а также в парке Гейдара Алиева и перед его памятником в Анкаре. В видеоролике под сопровождением строк из стихотворения Самеда Вургуна «Азербайджан», слов Гейдара Алиева «Одна нация – два государства» подчеркнуты братские связи между двумя странами, озвучено поздравление, адресованное Турции по случаю Дня победы 30 августа.

Minval.az