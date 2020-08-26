В Агдашском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее смерть трех человек.

ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева города Агдаш, сообщает АПА.

Житель села Котанарх Мамедов Сахавет Видади оглу 1987 года рождения, управляя легковым автомобилем марки «ВАЗ 2106», на высокой скорости потерял управление и врезался в дерево. В результате аварии на месте происшествия погибли 3 пассажира — жители села Котанарх Алияров Насир Анвар оглу 1994 года рождения, Алияров Насиб Махмуд оглу 1998 года рождения и Гарибов Шамистан Бахлул оглу 1998 года рождения. Пьяный водитель, житель села Котанарх, Мамедов Сахавет Видади оглу 1987 года рождения и его односельчанин Исмаилов Селим Шаведдин оглу 1996 года рождения были доставлены в Гейчайскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами.

По факту в отделе полиции Агдашского района начато расследование.

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