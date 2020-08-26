Кабинет министров ФРГ назначил нового координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства им стал депутат от Социал-демократической партии Йоханн Заатхоф.

«Йоханн Заатхоф берет на себя эту задачу в момент, когда значение живого гражданского общества и функционирующего диалога не только между правительствами вновь становится актуальным. Я желаю ему успеха, хороших, увлекательных впечатлений и переговоров», — заявил глава МИД Хайко Маас (цитата по «Интерфаксу»).

Заатхоф заявил, что рад новому назначению. «Развитие отношений с этими двенадцатью странами очень важно для Германии, это наши ближайшие соседи. Именно сейчас мы ясно видим, что там уже есть большие вызовы и очень скоро могут появиться новые», — сказал он.

Депутат видит большой потенциал в сотрудничестве с упомянутыми странами в сферах экономической политики и энергетической политики.

Проект ЕС Восточное партнерство объединяет шесть стран бывшего СССР — Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдавию и Украину. Целью проекта является развитие интеграционных связей с Евросоюзом.

Minval.az