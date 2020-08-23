Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов совместно с правоохранительными органами провели рейды в двух районах против лиц, незаконно вылавливающих рыбу.

В ходе проверок было установлено, что браконьеры занимались противозаконными действиями на реке Ганых (Алазань) в месте ее впадения в Мингячевирское водохранилище в Самухском районе. Рыболовами-нарушителями оказались жители Евлахского района Азер Меликов, Джавад Гулузаде, Нуруш Муслимов и житель Мингячевира Ровшан Джафаров. В отношении Гулузаде и Меликова были составлены протоколы, каждый из них был оштрафован на 1500 манатов, информирует «Спутник».

Двух других браконьеров ждет более серьезное наказание. Как выяснилось, ущерб, нанесенный природе Муслимовым и Джафаровым, составляет около трех тысяч манатов, что создает уголовную ответственность. В связи с этим материалы в их отношении расследуют сотрудники полиции на водах.

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