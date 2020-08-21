Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев обратился к Генеральному прокурору турецкой Анкары Юкселю Коджаману.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, по информации недавно распространенной в ряде СМИ и социальных сетях, Наиля Гасанова, проживающая в турецком городе Анкара вместе со своими тремя малолетними детьми, подверглась истязаниям и жестокому обращению со стороны гражданина Турции Эрджана Капана, с которым восемь лет сожительствовала без оформления брака. Помимо этого, несмотря на то, что Гасанова не может получить опеку над своими биологическими детьми, так как Капан путем фальсификации оформил матерью детей свою законную жену, в связи с чем первая не может оформить удостоверения личности детей, что является препятствием для получения ими образования и медицинских услуг.

В связи с этим Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в официальном порядке обратился к Генпрокурору Анкары Юкселю Коджаману, с просьбой принять соответствующие меры с целью взятия вопроса под контроль и проведения надлежащего расследования, руководствуясь принципом верховенства закона, а также оказать содействие в отправке Наили Гасановой с детьми в Азербайджан.

Minval.az