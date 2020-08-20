Сотрудники органов внутренних дел продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, на основании поступившей 19 августа информации, сотрудники Шамахинского районного отдела полиции установили, что в ресторане “Фортуна”, расположенном в поселке Пиргулу, житель села Чархан Алем Джафаров организовал свадебное торжество для своего брата Шамо.

Сотрудники полиции прервали церемонию, владелец ресторана Хилал Бекиров, А.Джафаров и присутствовавшие на свадьбе 11 человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

За нарушение правил карантинного режима в отношении них составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, Х.Бекиров был оштрафован на 1 500 манатов, остальные — на 200 манатов.

Minval.az