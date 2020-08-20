Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем госсекретаря по межпарламентским связям МИД Великобритании (заместитель министра по Еврососедству и США) Венди Мортон состоялся телефонный разговор.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, Венди Мортон поздравила Джейхуна Байрамова по случаю назначения на должность министра иностранных дел.

Далее стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, входящих в повестку двустороннего сотрудничества, обсудили перспективы его дальнейшего развития .

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Мортон о последней военной провокации вооруженных сил Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы, и отметил, что эта провокация наглядно продемонстрировала намерение руководства Армении помешать процессу переговоров по урегулированию конфликта.

Венди Мортон, в свою очередь, подчеркнула важность предотвращения напряженности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Minval.az