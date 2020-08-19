«Наш месседж предельно ясен: вклад Азербайджана в европейскую и глобальную энергобезопасность и стабильность – пример позитивных обязательств, которые мы высоко оцениваем».

Об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в своем выступлении на симпозиуме по Региональной энергобезопасности 2020 года.

Он отметил, что США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана после выхода республики из состава Советского Союза: «Наши двусторонние отношения с Азербайджаном основаны на трех основных принципах – сотрудничество в сфере безопасности, экономическое и энергетическое сотрудничество и уважение верховенства закона.

Сотрудничество в сфере безопасности, одной из сфер, о которых я уже говорил, является темой мероприятия, проводимого на этой неделе. Между США и Азербайджаном существуют стабильные инициативы безопасности, благодаря которым обеспечивается безопасность границ, охрана важной инфраструктуры в Каспийском море, усиленная деятельность в сферах борьбы с кибербезопасностью и транснациональным терроризмом» (цитата по АПА).

Посол отметил, что за последние два года США выделили Азербайджану 100 млн долларов на укрепление безопасности: «Примерно половина этой суммы используется для проведения учений, проводимых в Каспийском море с целью усиления безопасности малых судов и морской инфраструктуры.

Поддержка, оказываемая США Азербайджану в поставках богатых энергоресурсов на мировые рынки и диверсификации энергоснабжения в Европе, составляет основу экономического и энергетического сотрудничества между нашими странами.

США понимают, что в настоящее время Азербайджан находится на стадии перехода от страны-экспортера нефти к экспортеру природного газа посредством Южного газового коридора. Азербайджан продолжает и деятельность, направленную на диверсификацию ненефтяной экономики».

Minval.az