Сотрудники органов внутренних дел продолжают успешные оперативные мероприятия по выявлению дикорастущих наркосодержащих растений.

Как сообщили в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Шахдагского отделения полиции Гусарского районного отдела полиции (РОП), на территории села Зиндан-Муруг выявлено 722 куста дикорастущей конопли массой 1 тонна 360 кг. Обнаруженные кусты конопли были выдернуты с корнями и сожжены.

По факту в районном отделе полиции ведется расследование.

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