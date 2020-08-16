В Гёйчайском районе плодовые деревья были вырублены со стороны неизвестного лица или лиц.
Вырублены около половины 150 плодовых деревьев, находящихся в саду, который принадлежит жителю села Шихбек Эльчину Гусейнову, сообщает «Репорт».
В Гёйчайском районе плодовые деревья были вырублены со стороны неизвестного лица или лиц.
Вырублены около половины 150 плодовых деревьев, находящихся в саду, который принадлежит жителю села Шихбек Эльчину Гусейнову, сообщает «Репорт».
Дата: 2020/08/16 12:23
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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