В Масаллы произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла на дороге у промышленного квартала, пишет АПА.

Грузовой автомобиль марки «КамАЗ», управляемый Миргадиром Агаевым 1963 года рождения, выехал на главную дорогу, буксируя грузовик той же марки, принадлежавший Эльчину Мансимову 1970 года рождения. В этот момент в них врезался двигавшийся по главной дороге автомобиль марки «ВАЗ 21011», упраляемый Орханом Шакир оглу Агавердиевым. В результате на месте происшествия погибли 2 пассажира ВАЗ — Мушвиг Этибар оглы Тагылы и Мазахир Вафадар оглы Гусейнов.

Водитель автомобиля ВАЗ 21011 и пассажир Гисмет Махир оглу Мустафаев получили травмы.

Раненые доставлены в Центральную больницу Лянкяранского района. Состояние одного из пострадавших тяжелое.

По факту ведется расследование.

Minval.az