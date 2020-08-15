В городе Барда на улице Нушабы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Столкнулись легковые автомобили марки Jeep и ВАЗ 21 07, передает АПА.

В результате ДТП находившуюся в автомобиле ВАЗ 2107 жительницу района Аскерову Гюльнару Фархад гызы 1978 года рождения выбросило через лобовое стекло автомобиля на тротуар.

Женщина с тяжелыми травмами была доставлена в Бардинскую центральную районную больницу. По данным из больницы, Г.Аскеровой была диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правой руки.

По факту ведется расследование.

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