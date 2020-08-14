В прокуратуру Бинагадинского района поступила информация о том, что 12 августа на территории района неизвестный (неизвестные) нанес ножевые ранения Гусейну Мамедову (1952 г.р.), а 13 августа от полученных ранений он скончался в больнице.

Как сообщили в прокуратуре Бинагадинского района, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, назначены экспертизы.

Ведется расследование.

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