«Месяц назад в результате очередного нападения вооруженных сил Армении на Азербайджан погибли военнослужащие и гражданское лицо, что еще раз показывает, что агрессорская политика Армении против Азербайджана продолжается».

Об этом 13 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с делегацией, возглавляемой министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Глава государства отметил, что первой и однозначно поддержавшей нас страной стала Турция: «Мой дорогой брат, уважаемый президент Реджеп Тайип Эрдоган, вы, уважаемый господин министр, министр иностранных дел, другие должностные лица неоднократно выступали с очень резкими и серьезными заявлениями о том, что Турция всегда находится и будет находиться рядом с Азербайджаном. Это еще больше воодушевляет нас и вновь свидетельствует о том, насколько мы близки друг к другу.

Считаю, что успешное проведение этих учений, конечно, является очень важным событием. Эти учения будут продолжаться и в дальнейшем. Считаю, что после этого интенсивность этих учений будет расти. В этом, естественно, есть необходимость. Уверен, что наши братья – личный состав Вооруженных сил Турции, находясь в эти дни в Азербайджане, увидели, что здесь они у себя на Родине. Убежден, что и после возвращения в Турцию они сохранят эти воспоминания в своих сердцах. Еще раз добро пожаловать» (цитата по АПА).

Minval.az